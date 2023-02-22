〈焦點股〉普發現金6000元近了 9檔觀光股漲停歡慶

台股今 (22) 日震盪下挫逾 200 點，電金無力上攻，觀光類股成為資金避風港，立法院三讀通過疫後特別條例，最快 4 月就能普發現金 6000 元，飯店、餐飲等個股盤中吸引買盤進駐，晶華、雲品、王品、老爺知、寒舍、夏都、力麗店、亞都、新天地等 9 檔強勢登上漲停。

上市觀光類股指數今天強勢走高，盤中勁揚 5%，成為盤面中最強勢族群，國內飯店龍頭晶華 (2707-TW) 股價逆勢翻紅，並亮燈漲停，達 294.5 元，攀近 8 年來新高，穩居觀光股王寶座。

此外，王品 (2727-TW) 盤中也觸及漲停價 279 元，同寫近 8 年新高，但漲停未能鎖住；雲品、寒舍、夏都三家飯店股及宴會餐飲業者新天地，今天均衝上漲停板。

上櫃觀光類股也表現不俗，指數上漲近 4%，其中，力麗店、老爺知、亞都盤中亮燈漲停，市場資金踴躍進駐，燦星旅、易飛網、富野、劍湖山、海灣等也大漲逾半根停板。

立法院會昨天三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，規劃運用 3800 億元強化整體經濟、社會韌性及應變能力，預計最快 4 月全民普發現金 6000 元，此外，特別預算也將用於擴大吸引國際觀光客、公共運輸補貼、減輕居住負擔等項目。