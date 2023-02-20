盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.1%報583.0元，成交230張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.1%，20日09:08報583.0元，成交230張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌8.87%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌3.9%。台灣加權指數下跌0.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,414 張
  • 外資買賣超：-1,234 張
  • 投信買賣超：-181 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：+399 張
  • 融券增減：-2 張

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