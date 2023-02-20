盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.1%報583.0元，成交230張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.1%，20日09:08報583.0元，成交230張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌8.87%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌3.9%。台灣加權指數下跌0.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,414 張
- 外資買賣超：-1,234 張
- 投信買賣超：-181 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+399 張
- 融券增減：-2 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.03%
$13,203
原投組報酬率
+24.69%
$12,469
投組標的成分
40%
6245
20%
3141
20%
6143
10%
3022
10%