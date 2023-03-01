盤中速報 - 裕民(2606)股價急跌至56.7元，跌幅達7.05%

裕民(2606-TW)01日11:21股價下跌4.3元，報56.7元，跌幅7.05%，成交20,047張。

裕民(2606-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送。船舶買賣。船務代理。

近5日股價上漲10.12%，台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,949 張
  • 外資買賣超：+1,072 張
  • 投信買賣超：+3,962 張
  • 自營商買賣超：+915 張
  • 融資增減：+824 張
  • 融券增減：+270 張

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