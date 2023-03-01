〈貴金屬盤後〉升息擔憂壟罩 黃金期貨月跌近6%  創20個月最大跌幅

黃金期貨周二 (28 日) 收高，但本月累計下跌近 6%，為 2021 年 6 月以來最大跌幅，主因美國經濟意外強韌，強化聯準會 (Fed) 進一步升息的可能性，推升美元並打壓黃金這類不孳息資產的魅力。

4 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 11.80 美元或近 0.7%，收在每盎司 1836.70 美元，盤中曾觸及今年來最低點。

黃金期貨本月下跌 5.6%。

金價周二盤初下跌，因法國和西班牙意外火熱的通膨數據，強化歐洲央行 (ECB)3 月開會升息 2 碼 (50 個基點) 的機率。但隨著美國公布一連串經濟數據之後，美元偏弱，帶動金價從盤中觸及的今年低點反彈。

美國周二公布 2 月消費者信心指數大幅下滑至 102.9，遠低於市場預期並創三個月來最低。2 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 從前月的 44.3 降至 43.6，此外，標普 CoreLogic 凱斯席勒 20 大城市房價指數下跌 0.5%。

儘管周二反彈，但黃金本月最終仍下跌 5.6%。黃金在 2 月初曾觸及約一年新高，但隨後走勢大幅反轉，反映投資人 Fed 進一步升息的焦慮。市場如今預期，美國利率到今年年中可能上升到 5.25-5.50%。

Fed 理事傑佛森周一表示，他對 Fed 遏制通膨之戰很快結束「不報豢養」。

升息和較高的殖利率，通常會讓不孳息資產的魅力相形下滑。而黃金以美元計價，美元升值會提高海外買家買進的成本。

展望前景，Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 指出，2 月非農就業報告和 2 月消費者物價指數 (CPI)，將是 Fed 召開 3 月 22 日之前的重頭戲。

他說：「為未來四周意料之外的事做好準備吧。重大消息可能引發群眾反應，導致貴金屬和基本金屬都出現技術面的向上或向下突破。」

Karnani 所指的「意外」，包括可能極低的非農就業新增人口，以及通膨趨勢持續下滑。這可能讓 Fed 在 3 月會議中「出乎意料」表示升息將取決於經濟數據，和目前的市場看法相左。

他說：「最近交易員對所謂的經濟和政策意外，反應都很劇烈。買方和賣方都可能觸發止損指令。」該指令用途是要求券商在特定價格買進或賣出，以限縮交易虧損。

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