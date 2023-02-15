中鋼3月盤價連三漲 蓄積動能迎旺季

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出三月盤價，隨著國際鋼市將進入第二季傳統旺季、各大型用鋼需求穩步回升，加上原料支撐，國際指標鋼廠均陸續調漲鋼價，中鋼 3 月產品續揚，依產品別每公噸上漲 600 至 1200 元不等。

從產業市況來看，中鋼分析，中國 20 大會議後定調「擴大內需」的產業經濟政策，強化製造業投資支持力道、加快推進新型基礎建設布局，同時出台各項振興房市政策，有利催生用鋼需求釋出。汽車產業則可望擺脫前兩年晶片與零部件短缺泥淖，主力車廠紛紛加緊恢復至疫前生產規模。

此外，土耳其南部強震使當地主要鋼廠部份生產及運輸受阻，可能降低其鋼材出口數量轉優先供應災後重建需求，預期將帶動歐洲區用鋼需求升溫。且目前各項鋼材庫存逐步下滑，如日本去年底薄板三品庫存量 421.4 萬噸，已自高點大幅減少 45 萬噸，預期全球鋼鐵供給將持續緊俏。

原物料行情方面，鐵礦砂價格超過每公噸 125 美元水準，冶金煤價格受東澳昆士蘭強降雨礦商撤離人員，中國重返澳洲煤炭交易市場傳聞甚囂塵上及用鋼需求帶動，上漲突破每公噸 380 美元。

國際指標鋼廠也陸續調漲鋼價，如美國 Cleveland-Cliffs、Nucor 近月內連續數波調漲鋼價，累積漲幅超過每公噸 100 美元；韓國現代製鐵最新三月份熱軋每公噸上漲 44 美元 (約 5 萬韓圜)；寶武鋼廠 3 月內銷出廠價提漲每公噸人民幣 200-300 (約 30-45 美元)。

中鋼表示，三月盤價緊跟國際行情漲勢為基調，採循序漸進、溫和調漲方式，且反映原物料成本高漲壓力，蓄積鋼市向上動能，以迎接第二季度傳統旺季鋼市上漲商機，並順應淨零減碳的國際趨勢，超前部署。