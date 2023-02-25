鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估下修至10.82元，預估目標價為230元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對致茂(2360-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.79元下修至10.82元，其中最高估值13.12元，最低估值9.16元，預估目標價為230元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|13.12
|14.44
|12.17
|最低值
|9.16
|10.68
|12.17
|平均值
|11.11
|12.33
|12.17
|中位數
|10.82
|11.9
|12.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23,726,411.86
|26,352,378
|26,519,892
|最低值
|21,285,000
|22,930,000
|26,519,892
|平均值
|22,687,454.47
|24,737,287.79
|26,519,892
|中位數
|22,653,329.6
|24,720,445.5
|26,519,892
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|9.96
|5.56
|4.48
|6.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,584,023
|15,532,543
|13,909,634
|16,931,128
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2360/financials/ratios
最新相關新聞
- 盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額107.51億
- 盤中速報 - 致茂(2360)急跌-2.29%報192.0元，成交522張
- 〈致茂法說〉去年大賺逾一股本創新高 今年看電動車需求續強
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估下修至11.79元，預估目標價為230元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估下修至11.79元，預估目標價為230元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。