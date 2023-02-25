鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至10.01元，預估目標價為219.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對元太(8069-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.09元下修至10.01元，其中最高估值10.65元，最低估值9.43元，預估目標價為219.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|10.65
|13.21
|最低值
|9.43
|12.06
|平均值
|10.06
|12.48
|中位數
|10.01
|12.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|39,449,000
|46,514,000
|最低值
|35,316,477.15
|42,797,160.92
|平均值
|36,826,196.48
|45,034,386.98
|中位數
|36,667,898.22
|45,792,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|4.53
|3.18
|2.72
|2.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,650,564
|15,362,855
|13,601,676
|14,208,661
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8069/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。