拜登打算尋求連任美國總統

美國總統拜登週五 (24 日) 表示，他計劃在 2024 年尋求連任，但尚未準備好進行全面的競選活動。

拜登早已打算競選連任，但迄今尚未正式宣布，他在週五受訪時表示：「我和幕僚必須在短期內完成太多其他事情，在開始全面投入競選之前，我還有其他事情要完成。」

現年 80 歲的拜登是美國史上最年長的總統，如果他再次當選，他將在第二個任期結束時年滿 86 歲，目前有不少美國民主黨員質疑他競逐連任的決定，認為該黨應支持年輕一點的候選人。

拜登週五回應，人們應該根據他的工作活力，而不是年齡來判斷他是否適合連任 (圖片：AFP)

拜登週五回應，人們應該根據他的工作活力，而不是年齡來判斷他，但承認人們提出關於其年齡的問題是合法的，這是選民合法的擔憂。

美國第一夫人吉兒．拜登週五稍早受訪時也提到，除了弄清楚宣布的時間和地點外，拜登目前「幾乎」沒什麼可做的。

拜登與第一夫人週五發表上述言論之際，一項民意調查為其帶來了好消息。

NPR/PBS NewsHour/Marist poll 最新民調結果顯示，一半的民主黨黨員或傾向於民主黨的獨立人士認為，拜登比起其他候選人更有可能在 2024 年入主白宮，僅 45% 的人認為支持其他候選人會更好。與去年 11 月相比，拜登支持率顯著提高，當時只有 38% 的受訪者支持拜登連任。

另一方面，前美國總統川普正尋求被共和黨再次提名為總統候選人，但該民調顯示，共和黨黨員和傾向於共和黨的獨立人士中，有 54% 的人認為該黨最好由川普以外的人作為提名人，42% 的人認為川普仍然最佳總統候選人。

前美國總統川普 (左) 正尋求被共和黨再次提名為總統候選人(圖片：AFP)

回顧拜登上任美國總統至今，拜登經濟學主軸在於衝刺製造業回流的經濟發展計劃 · 重回多國協議，保護弱勢基層人民，美國財政部長葉倫把拜登政府經濟政策賦予了新包裝，稱之為「現代供給面經濟學」。

支持拜登的人認為拜登推動的三大法案仍具建樹，包括 12 兆美元的基礎設施法案、2800 億美元的科學與晶片法案，以及 3900 億美元的氣候支出計畫。

反映在經濟數據上，美國 1 月非農就業數據意外強勁，1 月份新增 51.7 萬就業人數，失業率降至 3.4%，拜登在 2 月初表示，這顯示拜登經濟計畫正在發揮作用。

不過，針對美國民眾最關心的政治議題之一「通膨」，近期多項民調仍顯示，大多數人都認為拜登表現「比預想還差」。市場分析，通膨是否持續降溫仍是拜登政府需要面臨的重大難題之一。