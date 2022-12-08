第一金人壽明年元旦資產重分類 淨值預估增加25億元

第一金 (2892-TW) 子公司第一金人壽今 (8) 日公告將進行資產重分類，敲定以 2023 年 1 月 1 日為金融資產重分類日，預估重分類後淨值金額將增加 25 億元，淨值比將從 2.1% 增加至 5.45%。

全球央行升息潮引發股債雙殺，進而拖累壽險公司淨值溜滑梯，包括國泰人壽、南山人壽、台灣人壽、新光人壽、保誠人壽、新光人壽等 6 家壽險公司自 10 月起陸續進行金融資產重分類，而三商美邦也在日前決議明年元旦啟動資產重分類。

第一金人壽今天宣布跟進，經董事會決議通過，根據 IFRS9 規定，訂定將自 2023 年 1 月 1 日起進行金融資產重分類。

根據第一金人壽試算，如以 2022 年 9 月 30 日為資產重分類日，設算重分類後權益金額較 2022 年 9 月 30 日帳列數增加約新台幣 25 億元，淨值比約由原 2.10% 增加至 5.45%。

此外，母公司第一金今天公告自結財務數據，11 月稅後純益 16.52 億元，累計前 11 月稅後純益 194.36 億元，較去年同期小增 3.9%，累計每股稅後純益 (EPS)1.47 元。

核心子公司第一銀行獲利微幅增加，創投與證券則轉虧為盈，至於第一金人壽則受匯兌損失影響，使得 11 月淨損為 0.34 億元，累計前 11 月稅後純益僅剩 0.88 億元。

