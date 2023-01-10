國產去年營收持穩 今年本業營運可望續攀高

混凝土大廠國產 (2509-TW) 今 (10) 日公告去年營收 212.79 億元，年減 2.4%；展望今年，國產看好，科技建廠的強勁需求，除讓本業營運持續攀高外，配合持續資產活化策略，也將推升獲利表現。

國產去年 12 月營收 18.63 億元，月減 4.5%、年減 7%，其中，國內營收 15.09 億元，達成率繼續維持 100%。而第四季營收 57.7 億元，季增 6.8%、年減 7%，若扣除前年 5 月售出中國昆山廠的比較基期因素，國產表示，去年整體仍呈現相當穩健的營運態勢。

國產指出，根據科技建廠的強勁需求，除了讓本業營運持續攀高外，新設新北汐止二廠、台南仁德廠、以及台中太平廠，同時也在高雄仁武廠與鳳山廠增設生產設備，上述產能都將在今年陸續優勢開出，不僅可貼近地緣需求、協助客戶展開大建設，都將讓今年營運更上層樓。

國產認為，全台科技大建設帶旺營建商機，如台積電 (2330-TW) 竹科寶山一、二期預計規劃研發中心與四座 2 奈米廠，混凝土需求估合計 150 萬立方米，目前台積電寶山二期擴建計畫正在整地中，未來還有龍潭科學園區的一奈米廠、以及中科二期的二奈米廠，也將接棒進行大規模建廠工程。

資產活化方面，國產表示，旗下所屬南港大型開發案持續建設開發、還有台南新地王平實重劃區旁的國賓影城南風村商場，也一起墊高集團潛在與實際開發利益。