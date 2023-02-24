AOI設備廠晶彩科去年獲利創新高 擬配1元股利也改寫紀錄

AOI 設備廠晶彩科 (3535-TW) 去年在面板廠投資帶動之下，營運表現亮眼，今 (24) 日公布最新財報，去年稅後純益 2.83 億元，創新高，年增 1.93 倍，每股純益達 3.58 元，同時，董事會決議配發 1 元現金股利，也爲歷年新高。以今天收盤價計算股利現金殖利率爲 4.11%。

晶彩科 2022 年第四季營收 2.25 億元，毛利率 44.65%，季增 3.86 個百分點，年增 13.52 個百分點，稅後 810 萬元，季減 92.48%，年減 82.77%，每股純益 0.1 元。

晶彩科 2022 年營收 14..77 億元，毛利率 40.19%，年增 12.32 個百分點，稅後純益 2.83 億元，創新高，年增 1.93 倍，每股純益達 3.58 元。

晶彩科目前在面板前段 AOI 檢測設備市占率超過 5 成，公司正衝刺 AI 自動光學檢測設備，有效提升獲利率。同時，晶彩科在高階面板 Mini LED、車載面板取得檢測設備訂單，並拓展 PCB 及 Micro LED 市場，且與由田 (3455-TW) 結盟獲綜效，由田握有晶彩科 14.39% 股權，為最大法人股東。

在既有市場之外，晶彩科積極投入機器視覺在各領域的應用，強化人工智能和大數據分析。在 Mini LED／Micro LED 生產初期就導入，解放生產線上大量的人工作業，可望在未來的 3-5 年逐步成為公司主力產品之一，為營收帶來顯著的挹注。AI 結合物聯網、汽車電子、化合物半導體等新興技術與應用將驅動更多類型、數量的半導體元件需求持續成長，成為後疫情時代帶動半導體產業成長的主要動能。晶彩科持續在檢量測設備布局，以更多元的市場分布和產品組合來平衡單一產業的波動。同時搶進半導體封裝測試，載板檢測等多個新領域。