〈台積電ESG〉強化董事會職能 高階經理人傳承計畫納入審查責任

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今年 2 月核准新增並強化審計委員會與薪酬委員會職責，並設立「提名及公司治理暨永續委員會」，其中「薪酬暨人才發展委員會」將增加審查公司高階經理人傳承計畫的責任。

台積電董事會先後於 2002 及 2003 年主動設立審計委員會與薪酬委員會。為持續追求更完善的公司治理，台積電董事會進一步於 2 月核准新增並強化其下委員會職責，包括變更「審計委員會」名稱為「審計暨風險委員會」、變更「薪酬委員會」名稱為「薪酬暨人才發展委員會」，及設立「提名及公司治理暨永續委員會」。各委員會將協助董事會履行其職責，並定期向董事會報告其活動和決議。

台積電目前 10 位董事中，有 6 位獨立董事。其中「審計暨風險委員會」旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質與誠信度，並將加強其對風險管理架構的監督職責。

「薪酬暨人才發展委員會」旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬及福利政策，及董事與經理人的報酬，將增加審查公司高階經理人傳承計畫的責任。

此外，為強化董事選任機制，建構多元化及專業化的董事成員，並參考國際做法，台積電董事會也通過設立「提名及公司治理暨永續委員會」，除向董事會推薦獨立董事候選人等職能外，並定期檢視公司治理及永續發展政策，健全公司治理架構，為永續發展奠定基礎。