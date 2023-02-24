〈焦點股〉明安集團個股去年獲利靚 明揚股價率先創新高

高爾夫球具及高爾夫球代工廠的明安 (8938-TW) 及明揚 (8420-TW)，2022 年獲利表現靚，明揚股利擬配發每股 6.1 元現金，及明安配發每股 9.1 元，也同步創新紀錄，明揚股價今天在盤中以 93.6 元創新高。

同時，明安股價今天也爆量走高，盤中上漲 9.5%，達 112 元，成交量放大到 9800 張以上。。

明揚 2022 年第四季單季營收以 10.33 億元創新高，毛利率 28.62%，季增 8.99 個百分點，年增 10.91 個百分點，稅後純益 1.88 億元，季增 15.93%，年增 1.41 倍，每股純益 3.69 元。

明揚 2022 年營收 35.98 億元，毛利率 22.33%，年增 6.15 個百分點，稅後純益 5.89 億元，年增 1.49 倍，每股純益 11.55 元。

明揚目前訂單滿載到年 3 月底，且 2023 年在屏東二廠仍有持續擴充產能的計畫，公司對於 2023 年業績雙位數成長的目標不變。

明安去年第 4 季單季獲利 5.25 億元，年增 25.4%，每股純益 3.95 元，進而推升去年全年交出稅後純益 22.41 億元，年增 66.4%，創新高，每股純益達 16.92 元，明安董事會已通過每股配發 9.1 元的現金股利。