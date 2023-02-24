〈台股盤中〉大漲百點後壓回震盪 慎防尾盤MSCI季度調整甩尾

金管會宣布自今 (24) 日起解除禁空令等 4 大限制措施，加上美股四大指數收紅激勵，台股今日跳空開高，早盤一度大漲超過百點，最高來到 15717.96 點，攀 8 個月來新高，但漲多個股獲利了結賣壓出籠，盤中回測平盤震盪，預估成交量則約 2700 億元，不過，MSCI 季度調整將在盤後生效，須慎防尾盤甩尾。

電子權值股方面，台積電今日盤中最高來到 525 元，但午盤一度被壓回平盤，拖累大盤漲勢收斂，日月光投控則逆勢大漲近 3%，表現最為強勢，而聯電、聯發科等同樣維持平盤之上震盪，漲幅落在 1% 以內，不過台塑四寶、金融族群普遍走疲。

高價股方面，股王信驊盤中一度攻上漲停價位 2850 元，午盤前漲幅仍有逾 7%，大立光則相對走平，力旺漲幅也超過半根停板，不過譜瑞 - KY 早盤一度站上千元大關，讓台股再現八千金，但隨後即翻黑走弱下跌逾 2%，至於雲端伺服器大廠緯穎昨日法說會釋出樂觀展望，也激勵股價連兩日攻頂，午盤前一度鎖住漲停價位 998 元，續勢挑戰千元大關。

盤面焦點方面，受惠政院普發 6000 元現金的政策利多效應，觀光族群連日飆漲，不過今日走勢相對分歧，寒舍午盤前亮燈漲停、夏都也漲逾 7%，不過雲品大跌近半根停板，雄獅、國賓、六福、華園、美食 - KY、萬企等也都漲多拉回，跌幅落在 1-4% 不等。

台股今日將收周線、月線，但反應 228 長假即將到來，市場買盤力道觀望氣氛濃，不過大盤仍將挑戰周線收紅、月線連二紅，此外，今日盤後 MSCI 季度調整也將生效，投資人須慎防尾盤甩尾。