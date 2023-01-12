盤中速報 - 台南-KY(5906)股價大漲至35.7元，漲幅達7.53%

台南-KY(5906-TW)12日09:45股價上漲2.5元，報35.7元，漲幅7.53%，成交200張。

台南-KY(5906-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為品牌男女裝之設計開發、製造及銷售業務、百貨買賣。

近5日股價上漲9.75%，台灣加權指數上漲3.89%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2 張
  • 外資買賣超：-2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+1 張
  • 融券增減：0 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+18.14%

$11,814

原投組報酬率

+10.13%

$11,013

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    六角

    2732

  • 20%

    光罩

    2338

  • 10%

    新盛力

    4931

  • 10%

    路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞