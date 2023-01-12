盤中速報 - 台南-KY(5906)股價大漲至35.7元，漲幅達7.53%

台南-KY(5906-TW)12日09:45股價上漲2.5元，報35.7元，漲幅7.53%，成交200張。
台南-KY(5906-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為品牌男女裝之設計開發、製造及銷售業務、百貨買賣。
近5日股價上漲9.75%，台灣加權指數上漲3.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2 張
- 外資買賣超：-2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+1 張
- 融券增減：0 張
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