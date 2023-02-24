盤中速報 - 健策(3653)急拉2.03%報426.0元，成交2,098張

健策(3653-TW)近5分K漲速2.03%，24日10:13報426.0元，成交2,098張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健策(3653-TW)近5日股價上漲4.15%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌1.19%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-95 張
- 外資買賣超：+744 張
- 投信買賣超：-576 張
- 自營商買賣超：-263 張
- 融資增減：-282 張
- 融券增減：+29 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.78%
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原投組報酬率
+9.78%
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投組標的成分
40%
6643
20%
3290
20%
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