盤中速報 - 偉詮電(2436)急跌-2.14%報50.2元，成交710張

偉詮電(2436-TW)近5分K跌速2.14%，24日09:07報50.2元，成交710張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
偉詮電(2436-TW)近5日股價上漲3.88%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+936 張
- 外資買賣超：+948 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
- 融資增減：-490 張
- 融券增減：-112 張
最新相關新聞
偉詮電(2436-TW)近5分K跌速2.14%，24日09:07報50.2元，成交710張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
偉詮電(2436-TW)近5日股價上漲3.88%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.53%
$13,053
原投組報酬率
+24.80%
$12,480
投組標的成分
40%
6643
20%
3290
20%
3661
10%
4768
10%