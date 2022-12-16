指數下跌逾200點，航運浮上檯面撐住指數；Type-C 能帶來什麼商機？供應鏈看這裡

一、指數下跌逾 1.17%，傳產航運撐盤

1. 費城半導體跌勢重，科技類股壓抑盤勢

費城半導體於昨日下挫 4.17%，使得本日指數開盤旋即承壓，當前下跌逾 200 點，預估量為 2526 億，呈價跌量增的格局。

集中市場多方指標：

(2615-TW) 萬海、(2603-TW) 長榮、(2609-TW) 陽明、(2637-TW) 慧洋 - KY、(5522-TW) 遠雄

造成盤面壓抑：

(2330-TW) 台積電、(2454-TW) 聯發科、(2308-TW) 台達電、(6505-TW) 台塑化、(2881-TW) 富邦金

櫃買市場多方指標：

(5530-TW) 龍巖、(4167-TW) 松瑞藥、(6679-TW) 鈺太、(3292-TW) 鈊象、(6561-TW) 是方

拖累盤面則為：

(8069-TW) 元太、(6488-TW) 環球晶、(3529-TW) 力旺、(5483-TW) 中美晶、(3105-TW) 穩懋

綜觀漲跌點來看，本日科技類股勢壓盤重心，光台積電一檔佔本日指數過半跌幅，然傳產扮演多方指標中的撐盤要角。

2. 貨櫃三雄走強，成為撐盤要角

在市場對於科技類股再度有所疑慮時，盤面資金風險意識再起，但 (2615-TW) 萬海、(2603-TW)長榮、(2609-TW)陽明等傳產族群逆勢走強，使得盤中跌勢並未明顯擴大，再外資逐漸休假潮的背景下，短期盤面或以中小型題材個股表現為主，先前提及的解封概念、製藥相關以及遊戲相關個股，就是短期可以留意的方向。

二、生活聊產業 －Type-C 供應鏈是那些公司？

上圖為我們常見的充電頭以及傳輸線，隨著現今晶片效能運算越來越強，同樣的對於傳輸上的要求也同步增加，使得高速傳輸成為科技的發展方向。

看著插座上紛亂交雜的線材，有沒有想過，一條線就能替所有裝置充電？

一條線走天下的時代，現正慢慢實現。

歐盟早於 2021 年就宣布通用電器的計畫，期望在期望在 2024 前將手機、平板與相機等裝置充電接頭，大一統為 Type-C，預期將節省上萬噸電子垃圾及充電器成本。

近期則是為蘋果手機採 USB Type-C 設定藥在 2024 前達成，此趨勢下，有沒有相關供應鏈及潛在商機呢？

其實高速傳輸就和 USB 息息相關，而現今隨著規格的演進，已經到了 USB4，並且將接頭統一採用 USB Type-C，並同時支援支援最高 100 瓦電源功率傳輸、最高達 40Gb 傳輸速度，當然在快充技術的躍進方面也與第三代半導體氮化鎵 (GaN) 的有關。

在 USB4 中，晶片仍就扮演相當重要的角色，其中包含三大應用，分別是

1.USB 內控及外部裝置控制晶片：主要應用於主機板、集線器等，相關概念股有 (5274-TW) 祥碩、(6756-TW)威鋒電子、(6104-TW)創惟。

2.USB PD 快充頭控制晶片：快速充電也必須要有晶片，相關概念股則是 (6756-TW) 威鋒電子、(3588-TW)通嘉、(2436-TW)偉詮電。

3.USB 傳輸線控制晶片：即便充電頭擁快充功能，線材方面也需要搭配，因此線材上的晶片就得有所支援，以現今來說需有 E-Maker 晶片，相關概念股則是 (5351-TW) 鈺創、(6756-TW)威鋒電子。

因此即便當前市場對於消費性電子有所雜音，但就產業趨勢而言，高速傳輸相關概念股仍是可留意的方向。





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