統一超強化離島物流布局 首座轉運中心啟用

統一超 (2912-TW) 澎湖龍門尖山港區「PCSC 澎湖轉運中心」今 (17) 日舉辦竣工啟用典禮，是統一超旗下離島首座全溫層轉運中心，可因應集團發展和 7-ELEVEN 深入離島地區展店所需。

統一超說明，轉運中心設置後，將使離島物流系統再升級，除了創造就業機會外，更可持續培育在地物流產業人才。

澎湖目前已設置有超過 30 家 7-ELEVEN 門市，以及康是美、星巴克、黑貓宅急便等品牌，可提供當地居民多元生活、藥妝及寄取件包裹服務，並在旅遊、颱風季節滿足居民物資採買、旅客資源補給需求。

統一超說明，離島地區貨物進出以空運和海運為主，又以海運為大宗，看好澎湖地區倉儲物流發展潛力， PCSC 澎湖轉運中心總投資額達 1 億元，樓地板面積達 489 坪，是統一超在離島具指標性的首座轉運中心，將由集團內的物流與關聯事業等 5 家公司進駐，包含統一速達 (宅配)、捷盟行銷 (常溫物流)、統昶行銷 (低溫物流)、大智通文化行銷 (EC 物流)、捷盛運輸 (多溫層配送)。

PCSC 澎湖轉運中心規劃有轉運倉儲區、冷凍庫、冷藏庫、理貨裝卸區等，各物流公司將可透過供應鏈整合、運能統籌調度等，達到物流系統協同合作目的，提供全溫層物流解決方案。

統一超也表示，新轉運中心營運後，視為澎湖地區 7-ELEVEN 門市倉儲延伸，可為將來展店預作布局。