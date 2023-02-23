景氣低迷+春節影響 1月工業生產指數年減2成連五黑

經濟部今 (23) 日公布 1 月工業生產指數 109.02，月減 15.83%、年減 20.5%，其中製造業生產指數 110.34，月減 16.34%、年減 21.38%，呈現連五黑，由於終端需求低迷，全球經濟成長動能疲弱，產業鏈持續進行庫存調整，加上適逢農曆春節工作天數減少，導致製造業生產活動明顯降低。

若以製造業主要行業來看，電子零組件業生產指數年減 19.7%，主因消費性電子產品需求疲軟，以及供應鏈持續進行庫存調整，廠商調降產能利用率因應，以晶圓代工、TFT-LCD 面板、記憶體、構裝 IC 等減產較多。

經濟部指出，化學原材料業生產指數年減 26.75%，主因市場需求緊縮，產業鏈持續調節庫存，廠商採取減產或進行歲修因應，產能利用率相較上年同月為低，以烯烴類、ABS 樹脂、丁二醇、石化原料等減產較多。

其他傳統產業方面，經濟部表示，機械設備業生產指數年減 30.55%，主因廠商對未來經濟展望不佳而降低設備投資意願，但半導體生產設備受惠國際科技大廠持續擴廠而增產，抵銷部分減幅；汽車及其零件業亦年減 23.73%，主因農曆春節工作量能減少，以及汽車零件在下游客戶庫存仍高下生產放緩所致。

展望未來，經濟部表示，5G、高效能運算、資料中心、車用電子等新興科技應用延續，可望挹注我國製造業生產動能，但全球經濟受通膨及升息影響，終端需求仍顯疲弱，加上俄烏戰爭、美中科技戰等不確定因素續存，恐抑制我國製造業生產表現，後續發展需密切關注並妥為因應。