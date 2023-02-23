岱稜獲利狀況轉佳 擬配發每股2元現金 殖利率達7.33%

岱稜科技董事長蔡國龍。(鉅亨網記者張欽發攝)
岱稜科技董事長蔡國龍。(鉅亨網記者張欽發攝)

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW)去 (2022) 年獲利狀況轉佳，稅後純益達 2.74 億元，年增 82.1%，每股純益 2.91 元，也創掛牌後次高，公司擬配發去年股利每股現金 2 元，盈餘配發率 68.73%，以岱稜今天收盤價計算，現金殖利率 7.33%。

岱稜預估， 2023 年業績將績可望回到疫情前的銷售態樣，以先蹲後跳逐季成長。

岱稜 2022 年第四季營收 5.68 億元，毛利率 23.31%，季減 2.53 個百分點，年減 5.841 個百分點，稅後純益 1803 萬元，季減 76.87%，年減 75.64%，每股純益爲 0.19 元。

岱稜 2022 年營收 28.08 億元，毛利率 27.58%，年減 1.96 個百分點，稅後純益達 2.74 億元，年增 82.1%，每股純益 2.91 元，也創掛牌後次高。

對於 2022 年第四季業績的下滑，岱稜主管指出，雖第四季訂單承壓，但在永續經營以財務健全為優先考量之前提下，仍致力改善近兩年因客戶強勁拉貨及航運塞港產生的備庫拉升問題，期末庫存 5.84 億已明顯下降，季減 16.03%，年減 4.38%，不僅使營業活動的淨現金流入大幅增加，有利於銀行融資金額的降低，使期末負債比降至 38% 相較去年同期大幅下滑 11%，來到歷史新低水準。

同時，去庫存有助於 2023 年度整體生產稼動率的提升，2023 年毛利率力拚擺脫去年第 4 季的陰霾。

展望今年，岱稜指出，全球景氣目前仍處在高通膨、低成長狀態，同時考量部分客戶仍需持續去化因航運塞港衍生的高備庫水位，因此年後接單雖略有回溫但仍需觀察，對於第一季先維持審慎保守態度，然整年度業績可望回到疫情前的銷售態樣、呈現先蹲後跳逐季成長。

岱稜表示，持續進行管理效能提升，嚴控庫存、樽節費用及資本支出，並在全球疫情降溫逐步開放國門之際，積極參展與客戶拜訪以掌握最新終端消費市場訊息，進而加強新產品的研發應用與推廣。

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