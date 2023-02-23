〈陸港盤後〉Fed會議紀要顯示官員傾向繼續升息 A股漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周四（23 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.11%，美國聯準會（Fed）2 月會議紀要顯示，央行官員傾向於繼續升息，認為通膨仍是心腹大患，另中國監管機關已要求主要科技公司不要向民眾提供 ChatGPT 服務，理由是北京擔憂聊天機器人可能提供未經審查的內容。

滬指周四收盤跌 0.11% 報 3,287.48 點，深成指跌 0.13% 報 11,884.3 點，創業板指漲 0.23% 報 2,457.48 點；兩市成交額合計人民幣 8,073 億元，「北向資金」淨賣出 21.5 億元。

汽車、券商、農業、煤炭等類股走高，銀行、地產、有色等族群上揚；ChatGPT、釀酒、醫藥等類股下挫。

香港恒生指數周四收盤跌 0.35%，恒生科技指數漲 1.18%。

Fed 周三發布的 2 月會議紀錄顯示，央行官員仍預期有必要進一步升息，才能讓通膨回到 2% 的目標水準，但幾乎所有人都贊成縮小升息幅度，贊成升息 1 碼。

從會議紀錄來看，相較於經濟放緩或陷入衰退，Fed 更擔憂通膨居高不下帶來的風險。

Fed 公布 2 月會議紀錄後，交換市場交易員對 Fed 繼續升息的預測並無變化，目前市場預料 Fed 在 3 月、5 月及 6 月會議上會各升息 25 基點，而且投資人已經將終點利率預測上調至 5.36% 左右。

就業市場在本輪升息週期中一直保持強勁，而美國勞工部周四將公布初領失業救濟金人數，將有助於揭示勞動力市場最新情況。

此外，《日經新聞》報導，消息人士透露，騰訊和阿里巴巴集團旗下螞蟻集團已被指示不要直接或透過第三方提供 ChatGPT 服務。科技公司在推出類 ChatGPT 服務之前，必須通報主管機關。

知情人士透露，在監管壓力下，騰訊已經暫停類似第三方服務。事實上，這並非中國政府首次封鎖外國網站或應用程式（App），在 2009 年至 2010 年，中國出手封鎖 Google、臉書、YouTube 及推特，並於 2018 年至 2019 年禁用 Reddit 和 Wikipedia。

中國官媒《中國日報》周一指出，與 ChatGPT 對話時發現，凡涉新疆的話題，其回答都與美國政府政治宣傳口徑一致——新疆存在「種族滅絕」。陸媒痛批這款 AI 軟體帶有偏見，美國可能對其加以利用，將其變成傳播虛假消息、操縱輿論敘事以謀求地緣政治利益的工具。