〈台幣〉觀望氣氛濃厚 小升收30.371元 表現不如其他亞幣

台北股匯今 (20) 日連袂走揚，隨著股市漲幅擴大、亞幣轉強，新台幣兌美元匯率也由貶轉升，終場以 30.371 元作收，升值 3.9 分，終止連 2 貶，不過，匯市整體交投清淡，台北及元太外匯市場總成交值僅 9.03 億美元，在亞幣中表現偏弱。

新台幣匯率今天以 30.42 元貶值開出後，最低來到 30.43 元，但隨即湧現拋匯力道，帶動新台幣翻揚，衝破 30.4 元關卡，最高來到 30.362 元，不過，市場觀望氣氛濃厚，缺乏上攻力道，終場收在 30.371 元，升值 3.9 分，台北外匯市場成交值 5.74 億美元，元太外匯市場成交值 3.29 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.67%，歐元升值 0.54%，日元升值 0.57%，越南盾升值 0.44%，韓元升值 0.39%，新加坡幣與人民幣皆升值 0.33%，新台幣則小升 0.11%，表現不如其他亞幣。

台股方面，電子權值股止跌回穩，金融股強勢走高，加上中小型股表現活蹦亂跳，助攻加權指數翻紅上漲 71.53 點，收在 15551.23 點，站回 5、10 日線。雖然投信續挺台股，但外資持續倒貨，三大法人合計賣超 19.76 億元。