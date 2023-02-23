盤中速報 - 雲品(2748)急拉2.34%報109.5元，成交13,291張

雲品(2748-TW)近5分K漲速2.34%，23日09:34報109.5元，成交13,291張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雲品(2748-TW)近5日股價上漲24.25%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲8.36%。台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,765 張
  • 外資買賣超：-160 張
  • 投信買賣超：+2,329 張
  • 自營商買賣超：+596 張
  • 融資增減：-549 張
  • 融券增減：+242 張

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