路透：騰訊放棄VR硬體計畫 因難以快速實現獲利

路透周五（17 日）援引三名知情人士消息報導，騰訊放棄進軍虛擬實境（VR）硬體的計畫，因為嚴峻的經濟前景使其削減遠宇宙部門的成本和員工數量。

騰訊曾雄心壯志計畫在去年 6 月推出「延展實境」（XR）部門打造虛擬實境軟體和裝置，該部門僱用近 300 人。

兩名知情人士表示，騰訊曾提出過一種環形手持遊戲控制器的概念，但難以快速盈利，且生產一款具有競爭力的產品需要大量投資，這些因素促使該公司放棄這一策略。

其中一名知情人士說，根據內部預測，XR 的開發計畫預估要到 2027 年才能實現獲利，另名知情人士則說，該部門還缺乏有前景的遊戲和非遊戲應用程式。在騰訊的整體新策略下，該項計畫發展已然不適合。

今年早些時候，騰訊還計劃收購遊戲手機製造商 Black Shark，騰訊認為 Black Shark 與有供應鏈和庫存經驗，可以強化其硬體設備推廣，並替 XR 部門增加 1,000 人。

然而，根據知悉此事的知情人士說，由於騰訊的策略轉變以及越來越多的監管審查和預料中漫長的審查過程，騰訊最終放棄這筆交易，相關計畫也取消。

據悉，騰訊已建議 XR 部門的大部分員工另謀出路，該消息證實中國媒體 36 氪周四的報導。

騰訊拒絕就 Black Shark 的交易置評，也拒絕就北京方面審查是否破壞這筆交易發表評論。而對於 XR 部門現況，該公司周四聲明表示，隨硬體開發計畫改變目前正在對一些業務團隊進行調整，並且表示不會減散 XR 部門。

消息傳出後影響騰訊 (0700-HK) 周五股價表現，下跌 2.3%，收每股 373.8 港元。

騰訊對元宇宙的興趣

XR 部門的推出正值全球對虛擬世界元宇宙概念興趣日益濃厚之際，這象徵騰訊罕見地進軍硬體領域，其最引以為名的是一系列遊戲和社群媒體在內的軟體。

另外這項舉動也是宣布與臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 和微軟 (MSFT-US) 等西方同行進行競爭，後者正在建立自己的元宇宙，並擁有自己的虛擬實境硬體設備計畫。

其中一名知情人士表示，騰訊大約在 7 年前短暫涉足虛擬實境領域，在獲悉硬體設備技術取得新突破後，該公司在 2021 年重新對該領域產生興趣，其中 Meta Quest 銷售強勁也是一項驅動因素。

然而，年是騰訊自 1998 年成立以來最艱困的一年，營收受到監管部門打擊，以及新冠防疫措施帶來的各種不利影響。去年 12 月，騰訊創辦人馬化騰在一次年終會議上罕見表現出沮喪情緒，痛斥高層工作不夠努力，並表示為了將來營運成長，公司必須專注短影音業務。

近期包括 Meta 和 Google 在內的幾家科技公司已宣布裁員，這些公司試圖在全球經濟衰退擔憂日益加劇下削減成本。

值得注意的是，抖音母公司字節跳動旗下虛擬實境（VR）頭戴式裝置製造商 Pico 周五表示將裁撤一小部分人。此前中國媒體報導指出，本州早些時候該公司開始裁員數百人，有消息傳出 200 名員工被資遣。