IIF：去年全球債務下滑 為2015年來首見

國際金融協會 (IIF) 的研究顯示，隨著全球經濟在後疫情時代反彈，加上身處在高通膨的環境，以美元計價的全球債務在去年出現下滑，是 7 年來首見。

IIF 周三 (22 日) 發布報告預估，2022 年全球債務的名目價值下滑約 4 兆美元，使總額略低於 2021 年突破的 300 兆美元門檻，且是 2015 年來首度下滑。

其中，富裕國家的債務總額減少約 6 兆美元，至 200 兆美元，開發中國家債務總額則上升 2 兆美元，至 98 兆美元，創下歷史新高，當中又以俄羅斯、新加坡、印度、墨西哥和越南債務增幅最大。

與此同時，隨著更強勁的經濟活動與更高的通膨侵蝕債務水平，全球債務占國內生產毛額 (GDP) 比率在去年下滑超過 12 個百分點，至 338%，已開發市場整體債務占 GDP 比重下降 20 個百分點，至 390%，新興市場則上升 2 個百分點，達到 GDP 的 250%，主要由中國和新加坡所帶動。

面對全球債務下滑情況，摩根大通 (JPMorgan) 存有不同看法。

摩根大通在周三報告中表示，雖然去年已開發市場債務水平溫和下滑，但從金融危機爆發後的這 15 年來，全球債務幾乎是呈爆炸性成長。

根據該銀行的計算，已開發市場的公共債務占 GDP 比重，從金融危機前的 73% 飆升至 122%，升幅將近 50%，值得注意的是，在金融危機爆發的前 40 年間，全球公共債務占 GDP 比重僅上升 40 個百分點。

小摩分析師說：「這 15 年間的變化，令債務可持續性備受質疑。」