小白球廠明揚去年營收獲利雙創新高 擬配6.1元現金股利

小白球 (高爾夫球) 代工廠明揚 (8420-TW)，2022 年營運改寫 4 項新高紀錄，包括出貨量、營收及獲利改寫歷史新高，同時，今 (22) 日出爐的股利擬配發每股 6.1 元現金，也同步創新紀錄。

明揚目前訂單滿載到年 3 月底，且 2023 年在屏東二廠仍有持續擴充產能的計畫，公司對於 2023 年業績雙位數成長的目標不變。

明揚 2022 年第四季單季營收以 10.33 億元創新高，毛利率 28.62%，季增 8.99 個百分點，年增 10.91 個百分點，稅後純益 1.88 億元，季增 15.93%，年增 1.41 倍，每股純益 3.69 元。

明揚 2022 年營收 35.98 億元，毛利率 22.33%，年增 6.15 個百分點，稅後純益 5.89 億元，年增 1.49 倍，每股純益 11.55 元。

明揚在全球高爾夫球代工生產龍頭地位確立，同時，爲因應訂單需求暴增，目前生產線已採取 24 小時運作，公司指出，高爾夫球具品牌商加速推出新產品上市，是目前刺激對高爾夫球的重要因素。同時，2022 年第四季營收創新高且新品比重拉高加上原物料價格下跌，是推升毛利衝到 28.62% 的主要原因。

明揚股價今天逆勢收高在 88 元，以配發 6.1 元現金股利計算，現金殖利率達 6.93%。