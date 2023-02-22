中華化去年每股賺1.11元 擬配0.8元現金股利

中華化去年每股賺1.11元 擬配0.8元現金股利（圖：AFP）
中華化去年每股賺1.11元 擬配0.8元現金股利（圖：AFP）

中華化 (1727-TW) 今 (22)  日公布去年財報，第四季稅後純益 5570.4 萬元，較前季虧轉盈、年減 12.3%，稅後純益 0.52 元，全年稅後純益 1.19 億元，年減 40.5%，每股純益 1.11 元。

中華化董事會也決議，去年每股擬發放 0.8 元現金股利，創歷史新高，配息率 72%，以今日收盤價 26.9 元計算，現金殖利率 2.97%。

中華化去年第四季營收 5.66 億元，季減 2.9%、年減 7%，毛利率 14.78%，季增 7.38 個百分點、年減 2.3 個百分點，營益率 5.59%，較前季虧轉盈、年減 2.27 個百分點；稅後純益 5570.4 萬元，較前季虧轉盈、年減 12.3%，稅後純益 0.52 元。

中華化去年營收 23.06 億元，年增 14.6%，毛利率 12.2%，年減 6.3 個百分點，營益率 2.87%，年減 5.05 個百分點，稅後純益 1.19 億元，年減 40.5%，每股純益 1.11 元。

中華化認為，考量通膨、地緣政治等因素，總體環境不確定性高，但對今年營運審慎樂觀看待，且在半導體市況低迷、稼動率下降之際，仍樂見第一季電子化學品表現。

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