盤中速報 - 矽力-KY(6415)急跌-2.26%報558.0元，成交347張

矽力-KY(6415-TW)近5分K跌速2.26%，17日09:08報558.0元，成交347張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌9.69%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.13%。台灣加權指數下跌0.31%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-480 張
- 外資買賣超：-348 張
- 投信買賣超：-120 張
- 自營商買賣超：-12 張
- 融資增減：+306 張
- 融券增減：-16 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.63%
$12,763
原投組報酬率
+19.63%
$11,963
投組標的成分
40%
2731
20%
5425
20%
3661
10%
2471
10%