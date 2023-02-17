盤中速報 - 矽力-KY(6415)急跌-2.26%報558.0元，成交347張

矽力-KY(6415-TW)近5分K跌速2.26%，17日09:08報558.0元，成交347張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌9.69%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.13%。台灣加權指數下跌0.31%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-480 張
  • 外資買賣超：-348 張
  • 投信買賣超：-120 張
  • 自營商買賣超：-12 張
  • 融資增減：+306 張
  • 融券增減：-16 張

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