鉅亨速報 - Factset 最新調查：台泥(1101-TW)EPS預估下修至1.92元，預估目標價為37.25元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對台泥(1101-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.01元下修至1.92元，其中最高估值2.15元，最低估值1.47元，預估目標價為37.25元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|2.15
|2.77
|最低值
|1.47
|2.05
|平均值
|1.85
|2.38
|中位數
|1.92
|2.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|127,944,631.04
|122,863,000
|最低值
|103,906,757.13
|103,906,757.13
|平均值
|115,191,597.04
|116,105,815.34
|中位數
|114,457,500
|121,547,688.9
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|3.3
|4.32
|4.43
|4.37
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|107,041,452
|114,367,247
|122,783,014
|124,594,602
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1101/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。