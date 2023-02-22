鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至23.61元，預估目標價為233元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由23.28元上修至23.61元，其中最高估值29.33元，最低估值18.95元，預估目標價為233元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|29.33
|30.59
|最低值
|18.95
|23.82
|平均值
|23.48
|26.46
|中位數
|23.61
|26.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|538,650,000
|567,591,000
|最低值
|440,473,806.45
|433,401,348.36
|平均值
|483,271,965.18
|495,916,518.32
|中位數
|466,569,367.81
|489,324,841.38
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2019年
|2018年
|2017年
|EPS
|59.98
|16.34
|5.7
|20.93
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|535,238,735
|351,330,493
|354,187,665
|433,966,791
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2357/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。