鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至4.52元，預估目標價為87元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對世界(5347-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.69元下修至4.52元，其中最高估值6.53元，最低估值3.98元，預估目標價為87元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.53
|8.92
|9.71
|最低值
|3.98
|4.59
|7.63
|平均值
|4.69
|6.43
|8.86
|中位數
|4.52
|6.42
|9.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|48,800,000
|60,790,644
|66,108,019
|最低值
|30,543,000
|43,730,000
|54,967,356.98
|平均值
|41,580,425.17
|52,123,690.37
|61,742,495.99
|中位數
|41,685,500
|52,309,908.44
|64,152,112
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|9.32
|7.21
|3.85
|3.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,694,310
|43,951,087
|33,131,202
|28,286,072
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/5347/financials/ratios
最新相關新聞
- 盤中速報 - 世界(5347)急跌-2.69%報90.5元，成交1,776張
- 〈台股盤前要聞〉券商1月獲利激增、臺慶科布局車用報捷 今日必看財經新聞
- 〈世界法說〉Q1營收估季減15% 方略：Q2起逐季回溫
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估上修至5.33元，預估目標價為93元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)目標價調升至93元，幅度約15.53%
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。