鉅亨速報 - Factset 最新調查：台泥(1101-TW)EPS預估上修至2.01元，預估目標價為37.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台泥(1101-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.92元上修至2.01元，其中最高估值2.61元，最低估值1.47元，預估目標價為37.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 2.61 3.62
最低值 1.47 2.05
平均值 2.01 2.75
中位數 2.01 2.69

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 135,132,000 142,443,000
最低值 103,906,757.13 103,906,757.13
平均值 122,135,376.46 126,148,574.34
中位數 124,006,000 127,752,500

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 3.3 4.32 4.43 4.37
營業收入
(單位：新台幣千元)		 107,041,452 114,367,247 122,783,014 124,594,602

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1101/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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