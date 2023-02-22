OKX第四次POR報告公佈 香港牌照大推進！

OKX第四次POR報告公佈 香港牌照大推進！(圖:OKX提供)
OKX第四次POR報告公佈 香港牌照大推進！(圖:OKX提供)

據 OKX 官方 Twitter 消息，OKX 於 2023 年 2 月 20 日正式發布第四次儲備金證明（POR, Proof Of Reserve）。其中，BTC、ETH、USDT 儲備金率均超過 100%，分別為 104%、104%、102%。據 OKX 官網最新數據顯示，本月用戶儲備金呈净流入狀態，按目前市值計算，净流入約 6.02 億美金。其中 BTC 數量較上月同期增長 9.9%(增加 12,982 枚 BTC);ETH 數量較上月同期增長 8.5%(增加 109,511 枚 ETH);USDT 數量較上月同期增長 3.2%(增加 98,174,170 枚 USDT)。

據了解，除儲備金率超過 100% 外，OKX 是目前唯一同時實現默克爾樹開源驗證、錢包地址所有權開源驗證、鏈上資產開源驗證的交易所。此外，OKX 每月定期更新儲備金報告，透明度領先業界。

隨著全球監管對加密行業逐漸加強，除了定期發布 PoR 報告，OKX 正致力於在全球超過 15 個地區獲得牌照，當前已獲得巴哈馬、杜拜牌照。在香港證監會公布將於 2023 年 6 月 1 日生效新發牌制度后，OKX 進一步表達了其在香港布局。

OKX 全球機構業務部董事總經理 Lennix 表示，OKX 團隊已在一年前就積極準備香港牌照申請，並有組建超過 20 人的專責團隊負責香港合規程序，團隊成員皆來自 SFC、SEC、國際律所或持牌金融機構，並按照 SFO type 1 及 type 7 的監管標準，對自身業務進行調整，包括以符合 SFO MIC 標準進行架構調整、上幣流程調整、加強整體市場監控、推行儲備金證明，嚴格堅守客戶資金分離底線。目前，OKX 在港員工超過 400 人，由產品研發及合規團隊組成。在未來，OKX 也將持續大力支持香港區塊鏈及 Web3 發展。

OKX 是全球第二大加密貨幣交易平臺和領先的 Web3 生態系統，為全球 2000 萬用戶提供最快、最可靠的加密貨幣交易應用程序而聞名。

作為英超冠軍曼城隊、邁凱倫一級方程式和 Tribeca 電影節的頂級合作伙伴，OKX 擁有的全球頂尖的加密資產交易平臺，該平臺面向全球用戶提供比特幣以太坊等多種加密資產現貨和衍生品交易等金融服務；備受關注的去中心化生態聚合平臺 Web3 錢包，則被稱為 Web3 最強聚合器，集合了加密資產錢包、NFT 市場、DEX、DApp 等豐富的產品與服務，可幫助用戶一站式體驗 Web3 世界；此外，OKX 自主研發的下一代 Web3 安全可編程的智能合約平臺 OKC 的生態也正在強勢崛起。

目前，OKX 全球擁有美國，馬耳他、迪拜等多個地區辦公室，團隊規模或在年底突破 5000 人。

>> 了解更多 OKX: https://www.okx.com/

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