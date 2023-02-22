OKX第四次POR報告公佈 香港牌照大推進！

據 OKX 官方 Twitter 消息，OKX 於 2023 年 2 月 20 日正式發布第四次儲備金證明（POR, Proof Of Reserve）。其中，BTC、ETH、USDT 儲備金率均超過 100%，分別為 104%、104%、102%。據 OKX 官網最新數據顯示，本月用戶儲備金呈净流入狀態，按目前市值計算，净流入約 6.02 億美金。其中 BTC 數量較上月同期增長 9.9%(增加 12,982 枚 BTC);ETH 數量較上月同期增長 8.5%(增加 109,511 枚 ETH);USDT 數量較上月同期增長 3.2%(增加 98,174,170 枚 USDT)。

據了解，除儲備金率超過 100% 外，OKX 是目前唯一同時實現默克爾樹開源驗證、錢包地址所有權開源驗證、鏈上資產開源驗證的交易所。此外，OKX 每月定期更新儲備金報告，透明度領先業界。

隨著全球監管對加密行業逐漸加強，除了定期發布 PoR 報告，OKX 正致力於在全球超過 15 個地區獲得牌照，當前已獲得巴哈馬、杜拜牌照。在香港證監會公布將於 2023 年 6 月 1 日生效新發牌制度后，OKX 進一步表達了其在香港布局。

OKX 全球機構業務部董事總經理 Lennix 表示，OKX 團隊已在一年前就積極準備香港牌照申請，並有組建超過 20 人的專責團隊負責香港合規程序，團隊成員皆來自 SFC、SEC、國際律所或持牌金融機構，並按照 SFO type 1 及 type 7 的監管標準，對自身業務進行調整，包括以符合 SFO MIC 標準進行架構調整、上幣流程調整、加強整體市場監控、推行儲備金證明，嚴格堅守客戶資金分離底線。目前，OKX 在港員工超過 400 人，由產品研發及合規團隊組成。在未來，OKX 也將持續大力支持香港區塊鏈及 Web3 發展。

OKX 是全球第二大加密貨幣交易平臺和領先的 Web3 生態系統，為全球 2000 萬用戶提供最快、最可靠的加密貨幣交易應用程序而聞名。

作為英超冠軍曼城隊、邁凱倫一級方程式和 Tribeca 電影節的頂級合作伙伴，OKX 擁有的全球頂尖的加密資產交易平臺，該平臺面向全球用戶提供比特幣、以太坊等多種加密資產現貨和衍生品交易等金融服務；備受關注的去中心化生態聚合平臺 Web3 錢包，則被稱為 Web3 最強聚合器，集合了加密資產錢包、NFT 市場、DEX、DApp 等豐富的產品與服務，可幫助用戶一站式體驗 Web3 世界；此外，OKX 自主研發的下一代 Web3 安全可編程的智能合約平臺 OKC 的生態也正在強勢崛起。

目前，OKX 全球擁有美國，馬耳他、迪拜等多個地區辦公室，團隊規模或在年底突破 5000 人。

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