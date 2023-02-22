盤中速報 - 達爾膚(6523)急拉2.23%報114.5元，成交136張

達爾膚(6523-TW)近5分K漲速2.23%，22日09:57報114.5元，成交136張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達爾膚(6523-TW)近5日股價上漲4.17%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.78%。櫃買指數上漲2.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-12 張
- 外資買賣超：-29 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+17 張
- 融資增減：+183 張
- 融券增減：+3 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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1519
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