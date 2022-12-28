盤中速報 - 達爾膚(6523)急跌-2.23%報109.5元，成交1,656張

達爾膚(6523-TW)近5分K跌速2.23%，28日09:37報109.5元，成交1,656張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達爾膚(6523-TW)近5日股價上漲7.92%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.69%。櫃買指數上漲1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+287 張
- 外資買賣超：+249 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+38 張
- 融資增減：+168 張
- 融券增減：+5 張
最新相關新聞
達爾膚(6523-TW)近5分K跌速2.23%，28日09:37報109.5元，成交1,656張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達爾膚(6523-TW)近5日股價上漲7.92%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.69%。櫃買指數上漲1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.89%
$13,289
原投組報酬率
+26.13%
$12,613
投組標的成分
40%
4746
20%
3479
20%
1762
10%
3466
10%