盤中速報 - 達爾膚(6523)急跌-2.23%報109.5元，成交1,656張

達爾膚(6523-TW)近5分K跌速2.23%，28日09:37報109.5元，成交1,656張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

達爾膚(6523-TW)近5日股價上漲7.92%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.69%。櫃買指數上漲1.4%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+287 張
  • 外資買賣超：+249 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+38 張
  • 融資增減：+168 張
  • 融券增減：+5 張

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