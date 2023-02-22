盤中速報 - 譁裕(3419)急拉3.95%報19.85元，成交2,121張

譁裕(3419-TW)近5分K漲速3.95%，22日09:26報19.85元，成交2,121張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

譁裕(3419-TW)近5日股價上漲0.79%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.56%。台灣加權指數下跌0.58%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-116 張
  • 外資買賣超：-114 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：-237 張
  • 融券增減：-20 張

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