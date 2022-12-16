盤中速報 - 譁裕(3419)股價急跌至20.0元，跌幅達7.19%

譁裕(3419-TW)16日13:03股價下跌1.55元，報20.0元，跌幅7.19%，成交6,040張。
譁裕(3419-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為工業用塑膠製品製造業。電線及電纜製造業。電子零組件製造、批發、零售業。
近5日股價上漲10.51%，台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-893 張
- 外資買賣超：-900 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
- 融資增減：+1,236 張
- 融券增減：+158 張
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