盤中速報 - 譁裕(3419)急拉2.37%報21.45元，成交4,368張

譁裕(3419-TW)近5分K漲速2.37%，15日10:37報21.45元，成交4,368張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

譁裕(3419-TW)近5日股價上漲13.32%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.02%。台灣加權指數上漲0.75%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-326 張
  • 外資買賣超：-332 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張
  • 融資增減：+338 張
  • 融券增減：+121 張

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