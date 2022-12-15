盤中速報 - 譁裕(3419)急拉2.37%報21.45元，成交4,368張

譁裕(3419-TW)近5分K漲速2.37%，15日10:37報21.45元，成交4,368張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譁裕(3419-TW)近5日股價上漲13.32%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.02%。台灣加權指數上漲0.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-326 張
- 外資買賣超：-332 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
- 融資增減：+338 張
- 融券增減：+121 張
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AI優化後報酬率
+21.31%
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原投組報酬率
+14.91%
$11,491
投組標的成分
40%
3027
20%
8996
20%
4102
10%
5225
10%