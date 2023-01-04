盤中速報 - 譁裕(3419)急拉2.45%報18.8元，成交118張

譁裕(3419-TW)近5分K漲速2.45%，04日09:04報18.8元，成交118張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譁裕(3419-TW)近5日股價下跌1.34%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.14%。台灣加權指數下跌0.73%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+374 張
- 外資買賣超：+375 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：-203 張
- 融券增減：-137 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+21.69%
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原投組報酬率
+12.31%
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投組標的成分
40%
2211
20%
8171
20%
4763
10%
4102
10%