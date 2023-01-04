盤中速報 - 譁裕(3419)急拉2.45%報18.8元，成交118張

譁裕(3419-TW)近5分K漲速2.45%，04日09:04報18.8元，成交118張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

譁裕(3419-TW)近5日股價下跌1.34%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.14%。台灣加權指數下跌0.73%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+374 張
  • 外資買賣超：+375 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：-203 張
  • 融券增減：-137 張

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