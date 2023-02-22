〈貴金屬盤後〉預期Fed繼續升息 黃金今年以來漲幅收斂

黃金期貨周二 (21 日) 收低，主因投資人預期美國聯準會 (Fed) 將進一步升息，以及美元升值。這也導致黃金今年以來的漲幅縮小。

4 月交割的紐約黃金期貨價下跌 7.70 美元或 0.4%，收在每盎司 1842.50 美元。黃金期貨今年來漲幅縮小為 0.9%。

標準普爾周二公布的調查顯示，美國 2 月景氣似乎有反彈跡象，帶動美元反彈。ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.3% 至 104.21。

美元目前升至近六周高點，讓海外買家需付出更多錢，以買進美元計價的黃金的成本。10 年期美債殖利率周二觸及逾三個月高點。

Kitco Mertals 的資深分析師 Jim Wyckoff 說：「以上都是偏空的外部市場力量，加上投資人的一些反射效應， 都對黃金和白銀不利。」

美國本周一休市，本周焦點是周三的聯邦公開市場委員會 (FOMC)1 月會議紀錄，以及周四的美國國內生產毛額(GDP) 和周五的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數。

美國近期一連串強勁的經濟數據，升高了 Fed 繼續升息的可能性。市場如今預估，這波升息循環的利率頂點將觸及 5.3%，而且今年一整年預料會保持在接近該水準。

較高的利率和債券殖利率，都會打壓投資人持有黃金這類不貲息資產的意願。

黃金可能出現 2022 年 10 月以來首見的月線收黑。FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 說：「到目前為止，黃金經歷痛苦的一個月，因為強勁的非農就業和依然火熱的通膨數據，正在推升美債殖利率。而 Fed 官員的鷹派談話又在傷口上撒鹽。」

瑞士央行的資料顯示， 瑞士 1 月把重 58.3 公噸、價值 33 億瑞士法郎的黃金運送到土耳其，創下 2012 年迄今最高單月紀錄。

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