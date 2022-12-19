投資大縮手！欣興下修今、明兩年資本支出預算高達15%

欣興 (3037-TW) 受惠 ABF 載板產能挹注，第三季獲利改寫新高，董事長曾子章日前指出的因應客戶及市場狀況，動態調整資本支出與新產能開出的進度付諸執行，欣興在今 (19) 日董事會決議下修今、明兩年資本支出 122.04 億元，下修幅度 14.1%，同時 2024 年長交期設備預下訂單金額也遭到下修。

欣興指出，董事會決議下修今、明到今年資本支出，包括 2022 年減少 53.37 億元、2023 資本支出預算減少 68.67 億元，同時 2024 年長交期設備預下訂單金額也遭到下修減少 11.76 億元，完成修正之後，2022 年資本支出總額爲 389.49 億元，2023 年資本支出修正爲總額爲 354.2 億元。

而 2024 長交期設備預下訂單金額也遭到下修爲 44.99 億元，下修幅度達 2 成。

欣興去年資本支出約 300 億元，市場原預估 2022 年資本支出超過 440 億元， 2023 年資本支出金額轉維持高檔水準，但曾子章在 10 月的 TPCA 展接受訪問就說，目前已有部分客戶減量，欣興以務實的態度，因應客戶及市場狀況，動態調整資本支出與新產能開出的進度。

曾子章指出，美國的晶片禁制令對部分客戶有影響，並產生骨牌效應，長約客戶同樣也受影響，欣興正與客戶討論，將從商業模式來調整。

欣興第三季營收 374.54 億元，創新高，稅後純益 85.62 億元，改寫歷史新高，每股純益達 5.8 元。前三季營收 1037.99 億元，稅後純益 222.58 億元，年增 1.72 倍，每股純益並達到 15.09 元。

欣興累計 2022 年前 11 月營收 1298.39 億元已超越任何一個年度全年營收，年增 37.65%。

同時，欣興今天決議在 2026 年前完成 40 億元的投資於廠區設置氫能燃料電池採購專案計畫，自明年起導入氫能燃料電池，預計於 2026 年前設置完成。計畫總容量最高 10MW。