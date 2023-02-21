航運、中小型股吸金 台股小漲11點收15563點守穩短均

美股周一適逢華盛頓誕辰紀念日休市，台股今 (21) 日走勢震盪，受金融股湧現賣壓影響，大盤一度失守 15500 點，權王台積電熄火，但大立光領軍上攻，電子股回穩，加上航運、中小型股獲資金簇擁，激勵加權指數翻紅，終場小漲 11.77 點，收在 15563 點，短均失而復得，成交值 2212.71 億元。

櫃買指數終場上漲 1.63 點或 0.8%，收在 205.57 點，成交值 736.92 億元。上市櫃成交值合計 2949.63 億元。

台積電今天一路在盤下震盪，終場小跌收在 516 元；大立光決議去年下半年擬配息 46 元，激勵股價走強，收盤大漲 3.2%，收 2260 元；信驊強勢亮燈漲停，達 2460 元，穩居股王寶座；聯詠傳出打入蘋果 iPhone 16 Pro 供應鏈，股價持續走揚，收漲逾 4%；其他主要電子權值股漲跌互見。

玉山金昨天拍板現金股息每股派發 0.2 元，股票股利 0.4 元，今天引發失望性賣壓，股價重摔近半根跌停板，收 24.75 元，金融股一片綠油油，國泰金、開發金、兆豐金等均下挫超過 1%。

貨櫃三雄今天上演絕地大反攻，長榮大漲逾 5%，陽明、萬海也勁揚 3-4%，上市航運類股指數勁揚超過 2%，散裝航運股慧洋 - KY、四維航、裕民、台航等也有 1-2% 的漲幅，不過，航空股面臨回檔，長榮航、華航下挫逾 2%，星宇航昨天股價急墜，今天續挫。

儘管台股觀望氣氛濃厚，但風電族群仍表現活躍，華城率先亮燈漲停，達 64.5 元，改寫歷史天價，中興電、士電同創歷史新高，分別收在 96.4 元、85.5 元，此外，亞力、台船、永冠 - KY 等也表現不俗。

觀察盤面焦點個股，碳纖維複合材料應用大廠拓凱今年對航空、運動休閒及醫療三大應用的成長持積極正面看法，今日股價跳空上漲，一度衝上 219.5 元，創新天價；砷化鎵整合元件商全訊近期受惠國內軍工國防題材，早盤一度攻上漲停價位，創近五個月來新高，終場漲停打開收漲 7%。