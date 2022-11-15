零售巨頭沃爾瑪、家得寶將發布季報!三星預期DRAM規模2035成長兩倍!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 41 分)：

■道瓊指數：上漲 147 點，漲幅 0.44% 至 33708。

■那斯達克 100 指數：上漲 100.25，漲幅 0.85% 至 11835.00。

■標普 500 指數：上漲 23.00，漲幅 0.58% 至 3989.00。

【今日總經數據】美國十月 PPI 數據、歐元區第三季 GDP。

二、美股盤前關注重點

1. 三星預期 2035 年全球 DRAM 市場規模將為目前的兩倍：三星電子預估全球 DRAM 記憶體晶片市場規模將較目前的 1000 億美元再成長 2 倍，三星將汽車視為未來需求增長的關鍵之一，三星電子的全球記憶體晶片銷售與行銷主管 Jinman Han 表示，2021 至 2027 年全球 DRAM 需求年複合成長率為 17%。三大主要 DRAM 製造商將傾向於控制投資以保持行業穩定。(延伸推薦閱讀：短線交易懶人包：當沖與隔日沖差異，操作條件大公開！)

2. 十月前五大筆電品牌出貨量還比減少 13%：市調機構 Digitimes Research 最新報告顯示，筆電市場目前仍在緩慢消化庫存。目前商務筆電以及教育市場的需求持續下滑，前五大筆電品牌，聯想、HP、Dell、Asus 以及 Acer 出貨量持續走低，合計較 9 月衰退 13%，與去年同期相比減少 4 成

3. 沃爾瑪 (WMT.US) 季報：美國零售巨頭沃爾瑪將於今晚盤前公布 Q3 季報，當市場預期經濟將陷入衰退，或者陷入低迷時，往往必須性消費類股股價表現相對會比大盤好，從今年以來當標普 500 大幅滑落時，沃爾瑪的表現表現相對抗跌。近期德意志銀行也表示越來越看好沃爾瑪，在宏觀經濟表現艱難的情況下跑贏大盤，並將沃爾瑪視為防禦性贏家。目前市場預期季度收入為 146.8B，EPS 預估為 1.32 美元。(延伸閱讀：美股 ETF 怎麼選？投資人最愛的 TOP8 美股)

4. 家得寶 (HD.US) 季報：家得寶將於今晚盤前公布 Q3 季報，今年以來，在聯準會接連升息下，美國房地產市場也逐步走弱，再加上後疫情時代，市場對居家裝修行業相對不樂觀。今年以來家得寶股價下滑了 20% 以上，目前市場預期季度收入為 37.88B 美元，EPS 預估為 4.11 美元。

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