玉晶光10月營收23.14億元較上月修正 年增17.7%

蘋果 (AAPL-US) iPhone 14 手機正式上市的備貨動能略微修正，光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (7) 日公布 10 月營收 23.14 億元，月減 15.31%，年增 17.7%；累計今年前 10 月營收 157.83 億元，年增 21.59%。

玉晶光第三季營收 71.77 億元，創新高，一舉超越上半年總和 62.55 億元，10 月營收自高點下滑，玉晶光主管指出，第四季已過傳統旺季，導致 10 月營收較 9 月修正，未來訂單狀況還是要看客戶實際的拉貨而定。

受惠蘋果對新手機積極備貨達尾聲，各供應鏈營運表現不一，華通 (2313-TW)10 月營收 78.38 億元創新高，臻鼎 (4958-TW) 今天公布的 10 月營收 211.9 億元創新高。

同屬蘋果供應鏈的光學元件廠大立光 (3008-TW)10 月營收 52.13 億元，爲 23 個來新高，月增 2.15%，年增 24.15%，累計前 10 月營收爲 384.98 億元，年增 1.02%，大立光第四季進入出貨旺季，11 月拉貨力道仍與 10 月相同。

值得注意的是，大立光在 9 月及 10 月連續兩個月營收攀上 50 億元之上，前 10 月營收與去年同期比較，已轉為正成長。