〈RFID投資熱〉產業能見度提高 韋僑新產能將開出推升股價勁揚

全球最大 RFID 電子標籤 ODM 供應商永道 - KY(6863-TW) 即將在台上市掛牌，也將募集資金持續依客戶需求進行兩岸產能擴充，而同業韋僑 (6417-TW) 在台中的建廠新投資即將開出新產能，也使 RFID 產業的市場能見度大增，韋僑股價並在今天盤中以 103 元創新天價。

由於永道 - KY 的即將掛牌上市，也推升 RFID（Radio Frequency Identification）同業韋僑買盤，韋僑股價今天盤中以 103 元創新高價，並以 102 元創收盤新高，較前一交易日大漲 4.7 元或 4.83%，成交量放大到 282 張。

韋僑在台中大里仁化工業區投資超過 13 億元設立新廠已完工取得使用執照，第一季逐步完成各項設備進駐量產，預估 2023 年全年營收將在醫療應用領域出貨比重提高挹注下，全年營收年成長幅度還要攀升到 20% 以上。韋僑預估 2023 年第一季平均單月營收在 1 億元之上，首季有 3 億元以上的營收，年增 14%，同時，預估全年營收還將逐季攀高。

韋僑在 2022 前三季營收達 9.46 億元其中醫療應用領域出貨比重成長至 29%，2023 年可望在歐系客戶擴大採購的利基推升下，比重突破 30%。同時，韋僑今年也進一步取得國際低溫物流新訂單，也將成為挹注成長的動能之一。

全球消費性電子市場在年下半年銷售顯露疲態，包括 NB、PC 等產品至今仍處於消化庫存階段，但無線射頻標籤在智能化、自動化管理應用持續成長，且應用領域持續擴大，有助商機成長。韋僑今年可完成遷入自建新廠集中生產後，將擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產，設計產能可達 30 億元，將刺激營收、獲利再成長 20% 創新高，

韋僑 2022 年前三季營收達 9.46 億元，稅後純益 1.33 億元，年增 72.21%，已超越 2021 年全年，每股純益達 3.15 元。而永道 - KY2022 年前三季營收 16.04 億元，毛利率 32.1%，稅後純益 2.63 億元，每股純益 4.03 元。