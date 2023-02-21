桃園青創貸款補助擴大 最高200萬元5年免息

桃園市長張善政今 (21) 日宣布，凡是在桃園設立登記的青創公司，最高 200 萬元青創貸款 5 年免利息補貼；而在外縣市登記，但在桃園實際營運的青創公司，也提供最高 200 萬元青創貸款 3 年免利息補貼，盼減輕青年創業初期負擔，可謂目前國內青創最優惠的貸款條件。



張善政指出，他在競選時所提出的友善青創政策，包括「資金友善」、「項目友善」、「資源友善」、「社群友善」與「數位友善」，其中今日所推出的青創貸款利息補貼政策屬於「資金友善」的重要一環，相較過去市府提供青創公司最多 300 萬元 2 年免息補貼政策，此次的範圍更為擴大。

為強化政策的長久性及整體性，張善政表示，後續市府將針對其它友善項目，推出符合青創需求的政策，以「項目友善」為例，市府將特別協助以青年關心、喜好的創業主題作為優先補助，鼓勵團隊發展電子商務、網路資訊等產業領域，並配合「社群友善」，協助國內外管道行銷，期待以完整的政策提供青創團隊實質的助益，建構完善的青創環境，鼓勵青創團隊在桃園打拚。



張善政指出，桃園是六都當中最年輕的城市，年輕人不只在桃園找工作，也在桃園創造工作機會。因此，市府預計媒合青創公司與在地學校，從就學期間到創業協助的一系列措施，提供在地畢業學生在桃園青創公司繼續工作的機會，可以就近就業、視桃園為自己的家，希望將桃園打造為宜居、且最適合創業的城市。



張善政提到，每年在美國拉斯維加斯舉辦的美國消費性電子展（CES），規模龐大且影響廣泛，而今年桃園多組青創團隊獲選參與，包括「膜淨材料」研發戶外隨身除菌淨水器；「智穎智能」研發塑膠射出成型的智慧製造；「方略電子」研發軟性顯示器，突破平面限制；「茂楷高分子」研發高分子再生塑膠粒。其中「膜淨材料」及「方略電子」更榮獲 CES 創新獎佳績。



青年局長侯佳齡表示，市府將陸續設立多元創業主題基地及加速器，例如以電子商務為主題的「電商基地」、文創為主題的「職人孵化基地」、永續發展為主題的「地方創生基地」。另有以數位科技及商務拓展為主題的「A8 青創加速器」與「數位轉型基地」，希望爭取全國優秀青創團隊到桃園發展、進駐桃園青創基地。