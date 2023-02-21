盤中速報 - 旭富(4119)股價大漲至112.0元，漲幅達7.18%

旭富(4119-TW)21日12:06股價上漲7.5元，報112.0元，漲幅7.18%，成交1,292張。
旭富(4119-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥,原料藥中間體,特殊及精密化學品之加工,製造及銷售。
近5日股價上漲2.72%，台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+268 張
- 外資買賣超：+267 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-65 張
- 融券增減：+4 張
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