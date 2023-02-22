盤中速報 - 世界(5347)急跌-2.69%報90.5元，成交1,776張

世界(5347-TW)近5分K跌速2.69%，22日09:03報90.5元，成交1,776張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世界(5347-TW)近5日股價下跌2.26%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.58%。櫃買指數上漲2.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5,075 張
- 外資買賣超：-3,870 張
- 投信買賣超：-1,313 張
- 自營商買賣超：+108 張
- 融資增減：+14 張
- 融券增減：+26 張
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