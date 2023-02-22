盤中速報 - 世界(5347)急跌-2.69%報90.5元，成交1,776張

世界(5347-TW)近5分K跌速2.69%，22日09:03報90.5元，成交1,776張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世界(5347-TW)近5日股價下跌2.26%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.58%。櫃買指數上漲2.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5,075 張
  • 外資買賣超：-3,870 張
  • 投信買賣超：-1,313 張
  • 自營商買賣超：+108 張
  • 融資增減：+14 張
  • 融券增減：+26 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+32.19%

$13,219

原投組報酬率

+23.41%

$12,341

投組標的成分

  • 40%

    華城

    1519

  • 20%

    詮欣

    6205

  • 20%

    良維

    6290

  • 10%

    M31

    6643

  • 10%

    匯豐中國A股匯聚基金(美元)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞