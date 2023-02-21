持續鬆綁！中國揚州新屋不再限購 廣州房貸也可還到85歲

中國各地持續釋出房市利多，揚州市政府宣布，不再限購新屋，取消中古屋限售規定，廣州地區的房貸也可還到 85 歲，「超長貸」家族再添新成員。

《證券時報》報導，揚州市住建局周一（20 日）提出八項措施，以支持剛性和改善性購房需求，包括新房不再限購、二手房取消限售、下調首套房貸款利率下限、住房公積金貸款最高額度階段性上調 20%、首套房契稅補貼、人才和二孩以上家庭購房補貼政策延期。

在新房方面，揚州鼓勵在揚大專及以上人才和生育二孩及以上家庭在市區購房，且不再對其他人員實施限購政策。

這意味著，揚州在去年「人才和二孩以上家庭購新房不限購」的政策基礎上，取消所有人員限購，進一步放寬新房購買條件。

在中古房方面，揚州市政府說，在市區新購買改善性住宅者，在取得不動產權證書後，即可進行原有房屋交易。

此前，揚州規定「在市區範圍內戶籍居民家庭擁有第二套住房及以上、非市區範圍內戶籍居民家庭擁有第一套住房及以上的，自網簽備案之日起滿三年可上市交易。」而揚州提出的新規，意味著對有改善需求的群體，當其在主城區購買改善型房屋後，憑新簽訂購房合約，在辦理不動產權證後，可直接出售原有房子。

另外，揚州階段性把全市首套住宅商業性個人房貸款利率下限由現行的 LPR-20BP 調整為 LPR-50BP。這意味著揚州首套房貸款利率的下限，將由之前的「最低 4.1%」下調至「最低 3.8%」，讓民眾購房享受更多利率優惠。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，揚州繼續鼓勵人才和二孩以上家庭購房，進一步放寬新房購買條件，並取消二手房限售，旨在支持有「以舊換新」、「以小換大」等改善需求的家庭，減輕購屋負擔，促進中古屋市場健康發展。

嚴躍進認為，揚州的政策調整說明，提振住宅需求是當前房市關鍵所在，各地要根據實際情況，主動調整政策，取消各類限制合理房屋需求的政策。揚州的政策也體現三、四線城市的一個新動向，即三、四線城市房地產市場壓力略大，近期市場復甦主要是一、二線城市，三、四線城市復甦節奏較慢。

另據《21 世紀經濟報導》周一的報導，廣州某大行的房貸年齡限制最高已經延長至 85 歲，但和一般「接力貸」相比，廣州的借款人必須是一個主體，直系子女只能做擔保，不是借款人。

大源按揭總經理鄭大源表示：「南寧推出可以貸款到 100 歲的房貸政策，由於有規定借款人年齡不得超過 70 歲，也有規定借款年限不得超過 30 年，故而這個可以借款到 100 歲，借款人可以是兩個主體。廣州目前『接力貸』暫時沒有放鬆，但是類似的有，最高年齡可以到 85 歲，借款人是一個主體。」

之所以出現上述情況，鄭大源認為，之前政府對房地產的調控處於收緊政策狀態，放款額度隨之減少，銀行操作趨嚴，現在政府鬆綁政策，銀行因此增加房地產相關貸款投放額度，為了讓更多人達到貸款標準，銀行做出一些創新。